Филиал центра «Работа России» откроется в Кинешме Ивановской области

Модернизированный кадровый центр «Работа России» откроется в Кинешме Ивановской области в конце декабря 2025 года по нацпроекту «Кадры». Филиал разместится на улице Максима Горького, сообщили в комитете региона по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
На сегодняшний день в центре уже выполнены отделочные работы, проведена электрика, установлены элементы визуальной навигации в соответствии с фирменным стилем «Работы России», завезена мебель в помещение.
«Новое модернизированное пространство позволит нам создать более комфортные условия для посетителей. Новые стандарты работы кадровых центров — это новый подход к каждому человеку. Мы стремимся к тому, чтобы граждане не просто находили работу, а получали возможность реализовать свой потенциал», — отметил председатель комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Роман Соловьев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.