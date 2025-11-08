Филиал центра «Работа России» откроется в Кинешме Ивановской области

«Новое модернизированное пространство позволит нам создать более комфортные условия для посетителей. Новые стандарты работы кадровых центров — это новый подход к каждому человеку. Мы стремимся к тому, чтобы граждане не просто находили работу, а получали возможность реализовать свой потенциал», — отметил председатель комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Роман Соловьев.