Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ

«Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к проекту.