Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ

Эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам могут продлить до 2029 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах.

«Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, предлагается расширить перечень регионов, участвующих в эксперименте, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.

Ранее в Минпросвещения сообщили о продолжении эксперимента в текущем учебном году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.