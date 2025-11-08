Правительство предложило расширить эксперимент по сдаче ОГЭ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах.
«Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается расширить перечень регионов, участвующих в эксперименте, дополнив его Республикой Татарстан, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Ранее в Минпросвещения сообщили о продолжении эксперимента в текущем учебном году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.