Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Омской области

По итогу происшествия ребенок с тяжелыми травмами оказался на больничной койке.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с серьезными последствиями для шестилетнего мальчика произошло вчера, 7 ноября, в Черлакском районе. Ребенок оказался в больнице после наезда на него автомобиля под управлением женщины.

Авария с участием шестилетнего малыша произошла в 17:00 в Черлакском районе. Сотрудники автоинспекции установили, что мальчика сбила 43-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Хонда». Наезд на ребенка автолюбительница совершила на одной из улиц поселка Черлак, когда мальчик внезапно выскочил на проезжую часть. Ребенка с серьезными травмами доставили в местную больницу.