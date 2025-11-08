Шестилетний мальчик попал под колеса автомобиля в Омской области

Авария с участием шестилетнего малыша произошла в 17:00 в Черлакском районе. Сотрудники автоинспекции установили, что мальчика сбила 43-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Хонда». Наезд на ребенка автолюбительница совершила на одной из улиц поселка Черлак, когда мальчик внезапно выскочил на проезжую часть. Ребенка с серьезными травмами доставили в местную больницу.