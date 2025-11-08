Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К Старочеркасской теперь можно добраться на «Валдае» по реке Дон

К Старочеркасской пошел первый «Валдай» после установки нового причала.

Источник: Комсомольская правда

В станице Старочеркасской завершены работы по установке современного понтонного причала «Дон-5». Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Накануне из Ростова-на-Дону в станицу отправился первый рейс судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».

— Особую значимость событию придает именно место. Старочеркасская — колыбель донского казачества, музей-заповедник под открытым небом. Теперь добраться сюда можно быстро, комфортно и с настоящим чувством романтики, — отметил Юрий Слюсарь.

По его словам, благодаря новому маршруту больше людей смогут прикоснуться к истории и красоте старины. Новый речной путь станет стимулом для развития туризма и возрождения речных перевозок, когда-то славившихся на Дону своей скоростью и легкостью.

До завершения навигации «Валдай» будет выполнять рейсы ежедневно.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Крупнейший на юге России роботизированный склад начали возводить в Ростове.

В Ростове выступили с предложением безопасной утилизации строительных отходов.

Силы ПВО ночью 8 ноября отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше