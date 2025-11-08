К Старочеркасской теперь можно добраться на «Валдае» по реке Дон

В станице Старочеркасской завершены работы по установке современного понтонного причала «Дон-5». Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Накануне из Ростова-на-Дону в станицу отправился первый рейс судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».
— Особую значимость событию придает именно место. Старочеркасская — колыбель донского казачества, музей-заповедник под открытым небом. Теперь добраться сюда можно быстро, комфортно и с настоящим чувством романтики, — отметил Юрий Слюсарь.
По его словам, благодаря новому маршруту больше людей смогут прикоснуться к истории и красоте старины. Новый речной путь станет стимулом для развития туризма и возрождения речных перевозок, когда-то славившихся на Дону своей скоростью и легкостью.
До завершения навигации «Валдай» будет выполнять рейсы ежедневно.
