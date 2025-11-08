В Новороссийске создадут первый в городе детский просветительский центр

Новый просветительский центр в Новороссийске на Кубани станет важным шагом в поддержке семейных ценностей. Пространство откроется на базе детской библиотеки-филиала № 5 по нацпроекту «Семья», сообщили в городской администрации.
Помещения библиотеки масштабно обновят. Там будет продумана удобная навигация, появятся мультимедийное оборудование, творческие студии и комфортные читальные зоны. В процессе работ создадут современные и безопасные пространства, где дети смогут развиваться, а родители — получать поддержку через специальные просветительские программы. Планируется внедрение цифровых технологий и новых форматов для совместного семейного досуга.
На воплощение задуманных планов в 2026 году из федерального, краевого и городского бюджетов выделено около 5 млн рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.