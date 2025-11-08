Прокуратура Москвы разработала механизмы помощи участникам СВО

По инициативе прокуратуры был произведен осмотр жилого помещения, определен перечень необходимых работ, в том числе расширение дверных проемов, установка пандусов. Ремонт шел пока участник СВО находился в госпитале на реабилитации. К его возвращению жилой дом был адаптирован с учетом пожеланий ветерана и его супруги.