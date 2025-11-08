Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский роддом назвал самые редкие и удивительные имена детей

Подборку за последние три месяца сделали в ОКБ № 2.

Источник: dostup1.ru

Челябинский роддом назвал самые редкие и удивительные имена детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, лидирующие имена среди мальчиков — Александр, Максим, Лев, Тимофей и Артем; у девочек — Алиса, Софья, Ева, Варвара и Василиса.

«Отдельно хотим выделить те, что запали в душу: Ассад, Любовь, Данил, Мия, Мирон, Влас, Павел, Мирослава, Таня, Милана, Есения, Илья, Ваня, Оливия, Лион, Леня», — отметили в медучреждении.

Там дали совет будущим родителям, как выбрать имя для ребенка. «Подумайте о сочетании с отчеством. Также узнайте значение имени. Многие родители находят в этом источник вдохновения. Например, Лев — символ силы и мужества, София — в переводе с древнегреческого означает “мудрость”, Вера — “доверие”, “убежденность”. Обратите внимание на инициалы: это мелочь, но она может помочь в выборе», — рекомендуют в роддоме.