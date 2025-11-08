Челябинский роддом назвал самые редкие и удивительные имена детей

Там дали совет будущим родителям, как выбрать имя для ребенка. «Подумайте о сочетании с отчеством. Также узнайте значение имени. Многие родители находят в этом источник вдохновения. Например, Лев — символ силы и мужества, София — в переводе с древнегреческого означает “мудрость”, Вера — “доверие”, “убежденность”. Обратите внимание на инициалы: это мелочь, но она может помочь в выборе», — рекомендуют в роддоме.