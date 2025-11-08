Челябинский роддом назвал самые редкие и удивительные имена детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, лидирующие имена среди мальчиков — Александр, Максим, Лев, Тимофей и Артем; у девочек — Алиса, Софья, Ева, Варвара и Василиса.
«Отдельно хотим выделить те, что запали в душу: Ассад, Любовь, Данил, Мия, Мирон, Влас, Павел, Мирослава, Таня, Милана, Есения, Илья, Ваня, Оливия, Лион, Леня», — отметили в медучреждении.
Там дали совет будущим родителям, как выбрать имя для ребенка. «Подумайте о сочетании с отчеством. Также узнайте значение имени. Многие родители находят в этом источник вдохновения. Например, Лев — символ силы и мужества, София — в переводе с древнегреческого означает “мудрость”, Вера — “доверие”, “убежденность”. Обратите внимание на инициалы: это мелочь, но она может помочь в выборе», — рекомендуют в роддоме.