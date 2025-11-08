В крымском селе Садовом завершили ремонт врачебной амбулатории

Врачебную амбулаторию села Садового в Нижнегорском районе Республики Крым отремонтировали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
В ходе работ специалисты обновили напольное покрытие, стены и потолок, установили оконные и дверные блоки, провели работы по электроснабжению и внутренней отделке помещений, а также смонтировали водосточную систему.
«С вводом таких объектов в эксплуатацию жители сел смогут получать квалифицированную медицинскую помощь без необходимости выезжать в удаленные населенные пункты. Это особенно актуально для сельских районов, где медицинская инфраструктура зачастую ограничена», — отметил глава администрации района Антон Кравец.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.