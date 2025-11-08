Врач предупредила об опасности кошек для беременных

— Главный риск, который несут непривитые кошки — это токсоплазмоз, инфекция, особенно опасная в период беременности, — пояснила Шматова. — Однако это не повод для паники, если ваш любимец находится под регулярным наблюдением ветеринара, вакцинирован и прошел все обследования. А вот проявлять излишнюю ласку, целуясь с бездомными или чужими котами, точно не стоит.