Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредила об опасности кошек для беременных

Гинеколог Шматова: Кошки могут быть опасны для беременных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Будущим мамам стоит быть особенно осторожными с пушистыми питомцами, особенно если те не прошли необходимую ветеринарную обработку. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач акушер-гинеколог Ольга Шматова.

— Главный риск, который несут непривитые кошки — это токсоплазмоз, инфекция, особенно опасная в период беременности, — пояснила Шматова. — Однако это не повод для паники, если ваш любимец находится под регулярным наблюдением ветеринара, вакцинирован и прошел все обследования. А вот проявлять излишнюю ласку, целуясь с бездомными или чужими котами, точно не стоит.

Плановые визиты в ветеринарную клинику помогают предотвратить передачу опасных инфекций и позволяют будущим мамам наслаждаться общением с любимцем без лишних тревог.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветеринар Тихенко разобрал значение популярных мемов про котов.