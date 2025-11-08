Пять приморцев вошли в число сильнейших на чемпионате «Абилимпикс»

Призерами национального чемпионата «Абилимпикс», который проводится по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», стали пять жителей Приморского края. В целом регион на соревнованиях представляли 12 участников в трех возрастных категориях, сообщили в агентстве проектного управления Приморья.
Первое место в компетенции «Веб-разработка (программирование)» среди школьников завоевал Семен Жеванник из Уссурийска. Второе место заняла Татьяна Сорокопуд, представившая компетенцию «Документационное обеспечение управления и архивоведение» в категории специалистов. Призерами также стали Екатерина Зырянова в компетенции «Ногтевой сервис», ветеран СВО Павел Ягьяев, успешно выступивший в компетенции «Оператор беспилотных летательных аппаратов», и Денис Юрин, который показал отличные результаты в компетенции «Веб-дизайн».
«Команда Приморья вновь подтвердила высокий уровень профессионализма, настойчивость и творческий подход. Эти достижения в очередной раз доказывают, что в крае живут талантливые и сильные духом люди», — сказал министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
По итогам чемпионата особую награду получил также Центр развития движения «Абилимпикс» в Приморском крае. Региональный центр признан лучшим в стране по информационному сопровождению.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.