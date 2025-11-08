Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с дорогами в башкирской деревне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчет о ходе проверки по факту неудовлетворительного состояния дороги в деревне Тупеево. Поводом стали жалобы местных жителей в интернете.
По их словам, автомобильная дорога, ведущая в населенный пункт, уже длительное время пребывает в неудовлетворительном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно регулярно размывается во время дождей, а на поверхности образовалось множество ям и выбоин.
Следственное управление СК РФ по РБ уже начало процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин потребовал от руководителя ведомства Владимира Архангельского представить подробную информацию о ходе и результатах проводимых мероприятий.
