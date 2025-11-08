Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с дорогами в башкирской деревне

Бастрыкин заинтересовался состоянием дорог в деревне Тупеево Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему отчет о ходе проверки по факту неудовлетворительного состояния дороги в деревне Тупеево. Поводом стали жалобы местных жителей в интернете.

По их словам, автомобильная дорога, ведущая в населенный пункт, уже длительное время пребывает в неудовлетворительном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно регулярно размывается во время дождей, а на поверхности образовалось множество ям и выбоин.

Следственное управление СК РФ по РБ уже начало процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин потребовал от руководителя ведомства Владимира Архангельского представить подробную информацию о ходе и результатах проводимых мероприятий.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.