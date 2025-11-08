Снег, сильный ветер и гололед: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение

В Астане ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ожидаются временами снег, низовая метель, гололед. Ветер до 20, днем временами до 23 м/с. Ветер порывы до 20 м/с.
В Акмолинской области ожидаются осадки, днем на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер до 20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы до 28 м/с. В Кокшетау ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.
Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер до 20 м/с, днем порывы до 28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман. Ветер днем порывы до 20 м/с.
В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер порывы до 20, на юге области до 23 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер порывы до 20 м/с.
Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.
Утром и днем на западе, севере области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы до 20, временами до 23 м/с. В Жезказгане ожидается ветер днем порывы до 18 м/с.
Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшие осадки, днем на западе, севере осадки (дождь, снег). На западе, севере области гололед, низовая метель. Ветер в северной половине области порывы до 20, днем временами до 23 м/с. В Караганде ожидаются ночью небольшие осадки, днем осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. Ветер утром и днем порывы до 20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер ночью на юго-востоке области порывы до 20 м/с, днем до 20, на западе, юге области порывы до 23 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер днем до 20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер ночью на севере, востоке области порывы до 20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
В Актюбинской области ожидается ветер на севере, востоке области порывы до 20 м/с. В Актобе ожидается ветер порывы до 18 м/с.
Ночью и утром на юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер днем на севере, западе, в горных районах области до 20 м/с. В Туркестане ожидается ветер днем порывы до 20 м/с.
Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер на западе, севере, в центре области до 20, порывы до 25 м/с. В Семее ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер порывы до 20 м/с.
На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер на севере, юге, в центре области до 20, днем порывы до 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер порывы до 18 м/с.
В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер порывы до 20, днем на севере, востоке области временами до 23 м/с. В Костанае ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер порывы до 20 м/с.
Ранее «Казгидромет» предоставил прогноз погоды по территории страны на воскресенье, 9 ноября.