Снег, сильный ветер и гололед: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение

Утром и днем на западе, севере области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы до 20, временами до 23 м/с. В Жезказгане ожидается ветер днем порывы до 18 м/с.