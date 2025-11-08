Ричмонд
Юные калининградцы успешно выступили на международной олимпиаде по физике

У наших школьников — «золото», два «серебра» и «бронза».

Источник: правительство Калининградской области

Ученики калининградских школ достойно представили наш регион на XIII Международной олимпиаде по экспериментальной физике, которая прошла на базе школы-интерната имени Колмогорова МГУ.

В этом году между собой соревновались 483 школьника из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, ученик 9-го класса лицея № 23 Калининграда Артём Ерёмин занял первое место в параллели одиннадцатых классов. Девятиклассник Арсений Насыров и Иван Свиридов из 10-го класса ШИЛИ завоевали серебряные медали, а ученик 11-го класса лицея № 23 Роберт Кережа удостоился «бронзы».

В итоге Артём Ерёмин был включен в сборную России и остался в Москве на тренировочные сборы.