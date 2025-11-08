Юные калининградцы успешно выступили на международной олимпиаде по физике

В этом году между собой соревновались 483 школьника из 16 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Как сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области, ученик 9-го класса лицея № 23 Калининграда Артём Ерёмин занял первое место в параллели одиннадцатых классов. Девятиклассник Арсений Насыров и Иван Свиридов из 10-го класса ШИЛИ завоевали серебряные медали, а ученик 11-го класса лицея № 23 Роберт Кережа удостоился «бронзы».