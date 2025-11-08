В новом отделении больницы Барнаула прошли реабилитацию 20 человек

Первые 20 пациентов, перенесших серьезные заболевания, завершили курс восстановления в новом круглосуточном отделении медицинской реабилитации в Барнауле на базе городской больницы № 4 им. Н. П. Гулла. Отделение открыли в октябре в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Оно рассчитано на 30 коек и принимает пациентов с кардиологическими заболеваниями, последствиями пневмонии, бронхиальной астмой. Комплексная реабилитация включает аппаратную физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж и работу с психологом. По словам заведующего отделением Ивана Голотовского, современное оснащение позволяет сделать процесс восстановления максимально эффективным.
«Мы уже видим реальные результаты нашей работы. Первые два десятка пациентов — это не просто цифра. Это люди, которые получили шанс вернуться к полноценной жизни после серьезных недугов», — отметил Иван Голотовский.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.