Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьников Ставрополя познакомили с работой видеоплатформ

Они повысили цифровую грамотность благодаря проекту «Урок цифры».

Ученики лицея № 5 города Ставрополя повысили цифровую грамотность благодаря проекту «Урок цифры». Он реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в правительстве Ставропольского края.

Очередной тематический блок проекта посвящен видеоплатформам и разработан совместно с VK Видео. О том, как устроена современная видеоплатформа, какие технологии лежат в ее основе, без каких ИТ-специалистов невозможно функционирование цифрового продукта, с учениками краевой столицы побеседовал начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг министерства энергетики, промышленности и связи региона Владимир Горлов.

Он также напомнил школьникам о важности практических занятий, которые доступны на сайте проекта. С помощью интерактивных тренажеров и игровых заданий ребята могут попробовать себя в роли специалистов, создающих цифровые сервисы и узнать, как технологии делают видеоплатформу удобной и безопасной.

«Губернатор ставит задачи по формированию квалифицированного кадрового резерва для развития ИТ-отрасли в регионе, и данный профориентационный проект — один из инструментов, который позволяет нам это делать. Возможно, кто-то из этих школьников после такого урока захочет стать программистом, чтобы создать новую цифровую систему», — сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.