Школьников Ставрополя познакомили с работой видеоплатформ

Ученики лицея № 5 города Ставрополя повысили цифровую грамотность благодаря проекту «Урок цифры». Он реализуется в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Очередной тематический блок проекта посвящен видеоплатформам и разработан совместно с VK Видео. О том, как устроена современная видеоплатформа, какие технологии лежат в ее основе, без каких ИТ-специалистов невозможно функционирование цифрового продукта, с учениками краевой столицы побеседовал начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг министерства энергетики, промышленности и связи региона Владимир Горлов.
Он также напомнил школьникам о важности практических занятий, которые доступны на сайте проекта. С помощью интерактивных тренажеров и игровых заданий ребята могут попробовать себя в роли специалистов, создающих цифровые сервисы и узнать, как технологии делают видеоплатформу удобной и безопасной.
«Губернатор ставит задачи по формированию квалифицированного кадрового резерва для развития ИТ-отрасли в регионе, и данный профориентационный проект — один из инструментов, который позволяет нам это делать. Возможно, кто-то из этих школьников после такого урока захочет стать программистом, чтобы создать новую цифровую систему», — сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.