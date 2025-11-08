Пенсионер из Шахт получил ожоги и попал в больницу, спасая дом от пожара

В Шахтах загорелась летняя кухня на улице Станционной. 65-летний мужчина попытался потушить огонь сам, но получил ожоги и попал в больницу. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МЧС.
— Пламя охватило около 30 квадратных метров. Огонь быстро потушили семь пожарных с помощью двух спецмашин, — уточнили в ведомстве.
Что именно стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты.
Ранее похожий случай произошел в Зерноградском районе. Там пенсионер готовил еду для собак и забыл выключить плиту. Вспыхнула беседка, а потом загорелся дом. К счастью, и мужчина, и его питомцы не пострадали.
