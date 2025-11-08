Ричмонд
Пенсионер из Шахт получил ожоги и попал в больницу, спасая дом от пожара

В Шахтах 65-летний пенсионер пытался потушить пожар и получил ожоги.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах загорелась летняя кухня на улице Станционной. 65-летний мужчина попытался потушить огонь сам, но получил ожоги и попал в больницу. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального МЧС.

— Пламя охватило около 30 квадратных метров. Огонь быстро потушили семь пожарных с помощью двух спецмашин, — уточнили в ведомстве.

Что именно стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты.

Ранее похожий случай произошел в Зерноградском районе. Там пенсионер готовил еду для собак и забыл выключить плиту. Вспыхнула беседка, а потом загорелся дом. К счастью, и мужчина, и его питомцы не пострадали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше