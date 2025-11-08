В городе Чегем Кабардино-Балкарии завершают благоустройство сквера

Сквер по улице Лагерной заканчивают благоустраивать в городе Чегем Кабардино-Балкарской Республики. Работы выполняют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Проект преобразования территории — победитель Всероссийского онлайн-голосования в 2024 году по благоустройству территорий. Сквер находится в непосредственной близости от образовательных учреждений — школы и детского сада, а также двух многоквартирных домов. Согласно разработанному плану, на территории обустраивают спортивную площадку, детскую игровую зону и место для отдыха.
Уже завершены работы по разграничению пространства на пешеходные дорожки, игровые зоны и площадки для отдыха. Также строители уложили тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, плиты из резиновой крошки. Они выполнили часть работ по установке игровых комплексов для детей. После завершения этого этапа планируют приступить к строительству площадок для волейбола и баскетбола, установке малых архитектурных элементов и озеленению сквера.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.