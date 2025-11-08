В городе Чегем Кабардино-Балкарии завершают благоустройство сквера

Уже завершены работы по разграничению пространства на пешеходные дорожки, игровые зоны и площадки для отдыха. Также строители уложили тротуарную плитку и асфальтобетонное покрытие, плиты из резиновой крошки. Они выполнили часть работ по установке игровых комплексов для детей. После завершения этого этапа планируют приступить к строительству площадок для волейбола и баскетбола, установке малых архитектурных элементов и озеленению сквера.