Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября, воздух прогрелся до +10,6, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября. Сегодня, уже к 11 часам, столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, преодолели отметку в плюс 10 градусов, и с тех пор температура воздуха превышает её, меняясь в диапазоне плюс 10,3 — плюс 10,6 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что такая температура на семь-восемь градусов выше дневной климатической норме и соответствует последним дням первой декады октября.
«Пока температура продолжает повышаться и точное значение максимум сегодняшней субботы станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимального термометра», — уточнил Леус.
Он добавил, что завтра в Москве станет прохладнее, днем температура ожидается в пределах плюс шесть — плюс восемь градусов, однако и это выше средних многолетних показателей, такая температура характерна для последних дней октября.