Суббота в Москве стала самым теплым днем с начала ноября

«Суббота в Москве стала самым тёплым днём с начала ноября. Сегодня, уже к 11 часам, столбики термометров на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, преодолели отметку в плюс 10 градусов, и с тех пор температура воздуха превышает её, меняясь в диапазоне плюс 10,3 — плюс 10,6 градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.