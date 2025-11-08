Ричмонд
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа

Это порядка 40% от численности населения региона.

Вирусные инфекции особенно опасны для пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями и маленьких детей. У этих групп населения вирус может вызвать обострение имеющихся болезней и тяжелые осложнения.

На данный момент более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа, среди которых порядка 370 тысяч — детское население.

Вакцинация более 60% населения позволит сформировать необходимую иммунную прослойку, защитив людей от болезни, тяжёлого течения гриппа и предупредив широкое распространение инфекции в эпидсезон.

️Чтобы избежать заражения, в первую очередь, необходимо соблюдать правила личной гигиены. При наличии острых симптомов вирусных инфекций, включая высокую температуру, не следует заниматься самолечением, важно обратиться к специалистам для обследования и получения медицинской помощи.