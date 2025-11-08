В Курганской области в деревне Грачево открыли новый медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли 6 ноября в деревне Грачево Кетовского муниципального округа Курганской области. Его построили в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Устанавливать новое учреждение начали в июле. Теперь плановую и неотложную медицинскую помощь в современных комфортных условиях смогут получать более 270 жителей населенного пункта.
«В здании проведена системы отопления, водоснабжения, канализация. Здесь предусмотрены все помещения, соответствующие современным требованиям: процедурный кабинет, кабинет приема, санитарная комната с доступом маломобильных групп населения, просторное помещение для ожидания», — сообщила исполняющий обязанности главного врача межрайонной больницы № 3 Кожухарь Светлана.
Отметим, что ранее в Кетовском округе отремонтировали детское, приемное, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения межрайонной больницы № 3 в селе Кетово, а также участковую больницу в селе Введенском, ФАПы в селе Менщиково, Колташево и деревне Белый Яр.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.