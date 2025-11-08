Ричмонд
В Зеленоградске появятся объемная игра-бродилка и бетонная волна

Город-курорт вскоре обзаведется новой достопримечательностью.

Зеленоградск в последнее время не перестает удивлять новыми архитектурными формами — малыми и не очень. Очередная появится на городской площади «Роза ветров» и будет представлять собой арт-зону.

По мысли устроителей, после завершения работ окружающее пространство должно превратиться в настоящую игру-бродилку с изображениями городских пейзажей и достопримечательностей. Это позволит гостям города в ненавязчивой форме лучше узнать особенности популярного курорта.

Как сообщает местная газета «Волна», еще одной «фишкой» арт-объекта станет бетонная волна — уникальное сооружение для нашего региона.