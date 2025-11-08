В перинатальном центре в Чите появилось новое оборудование для малышей

Новое оборудование для малышей появилось в Забайкальском краевом перинатальном центре в Чите. Его приобрели при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Сразу четыре кувеза (это устройство, которое обеспечивает контролируемую среду для младенцев, нуждающихся в особом уходе) установили в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Оборудование сочетает в себе функции традиционного кувеза и открытой реанимационной системы. Благодаря этому медики могут оперативно менять режим лечения ребенка, обеспечивая наилучшие условия ухода.
«Такие модели кувезов оптимальны для выхаживания новорожденных детей за счет системы сервоконтроля, контролируемой подачи кислорода, встроенных весов. Отдельного внимания заслуживает функция трансформации кувеза в открытое реанимационное место. Так, можно организовать хирургическую помощь без дополнительного перемещения ребенка», — рассказала заведующая отделением Наталья Макарова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.