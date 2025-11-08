В Краснодаре 10 ноября временно ограничат движение транспорта на улице Гоголя

В Краснодаре в начале следующей недели, 10 ноября, временно изменят схему движения транспорта. С 5:00 до 20:00 проезд будет ограничен на двух участках улицы имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной, а также от улицы Красной до улицы Рашпилевской.