В Краснодаре 10 ноября временно ограничат движение транспорта на улице Гоголя

В Краснодаре в начале следующей недели, 10 ноября, временно изменят схему движения транспорта. С 5:00 до 20:00 проезд будет ограничен на двух участках улицы имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной, а также от улицы Красной до улицы Рашпилевской.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара, меры введены в связи с проведением краевого торжественного мероприятия.
Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать затруднений в движении.
Ранее сообщалось, что движение на участке трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае изменят с 8 ноября.