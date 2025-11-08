Ричмонд
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Морской пассажирский транспорт возобновил работу», — говорится в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.