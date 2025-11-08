Ричмонд
В Башкирии пропал 43-летний Михаил Летинский

С 5 ноября его местонахождение неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски 43-летнего Михаила Летинского из Уфы. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, уфимец ушел из дома 5 ноября и не вернулся. В день пропажи на нем были темно-зелёная куртка, серая толстовка, черное спортивное трико, серая меховая шапка.

Приметы: рост 179 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаила Летинского, звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.

