В Башкирии пропал 43-летний Михаил Летинский

В Башкирии начались поиски 43-летнего Михаила Летинского из Уфы. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По данным добровольцев, уфимец ушел из дома 5 ноября и не вернулся. В день пропажи на нем были темно-зелёная куртка, серая толстовка, черное спортивное трико, серая меховая шапка.
Приметы: рост 179 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие.
Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаила Летинского, звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
