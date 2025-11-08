В Самаре почтили память погибших сотрудников МВД России

8 ноября — День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В преддверии памятной даты сотрудники отдела внутренних дел провели встречи с учащимися образовательных организаций, где рассказали ребятам о героизме и самоотверженности сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни при защите правопорядка и безопасности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области: