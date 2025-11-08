Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 110 аппаратов УЗИ получили больницы Подмосковья

Приборы поступили в 33 медорганизации.

Медучреждения Московской области с начала года получили 114 аппаратов ультразвуковой диагностики. Техника закуплена при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Приборы поступили в 33 медицинских организации, в том числе в Воскресенскую, Одинцовскую, Щелковскую, Орехово-Зуевскую и другие больницы. Новое оборудование позволит улучшить качество диагностики и лечения пациентов.

«Ультразвуковая диагностика имеет широкий спектр применения: от кардиологии и эндокринологии до онкологии и гинекологии. Поэтому важно оснащать поликлиники и стационары современными аппаратами УЗИ», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.