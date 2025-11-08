Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили

«Подрядчик продолжает устранять замечания, выявленные при производстве работ. В частности, для обустройства деформационных швов с обеих сторон понадобилось больше времени», — пояснил он в своем Telegram-канале.
Альтернативным маршрутом для объезда данного участка является трасса «Таврида».
Все работы планируется завершить до конца ноября, добавил Иено.
Реверсивное движение на мосту через реку Черная в Инкермане ввели 2 ноября, чтобы подрядчик устранил допущенные при ремонте объекта замечания. Изначально планировалось, что ограничение продлится до 8 ноября.