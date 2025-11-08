Ричмонд
Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Реверсивное движение на мосту через речку Черная в Инкермане продлится до 18 ноября, сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Павел Иено.

Источник: РИА "Новости"

«Подрядчик продолжает устранять замечания, выявленные при производстве работ. В частности, для обустройства деформационных швов с обеих сторон понадобилось больше времени», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Альтернативным маршрутом для объезда данного участка является трасса «Таврида».

Все работы планируется завершить до конца ноября, добавил Иено.

Реверсивное движение на мосту через реку Черная в Инкермане ввели 2 ноября, чтобы подрядчик устранил допущенные при ремонте объекта замечания. Изначально планировалось, что ограничение продлится до 8 ноября.