На Кубани в станице Копанской высадили новые деревья

Акция по посадке деревьев «Сохраним лес» прошла в станице Копанской в Ейском районе Краснодарского края. Ее организовали в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации района.
Цель мероприятия — поддержать инициативу граждан по сохранению лесов и улучшению состояния окружающей среды. В акции приняли участие сотрудники администрации, работники муниципального учреждения «Забота» и Дома культуры. Было высажено более 50 молодых растений разных видов: рябина, сирень, туи и черемуха.
«Мы рады видеть столько неравнодушных людей, готовых вложить силы и заботу в будущее нашего поселка. Посадка деревьев помогает сохранить природу, создать благоприятную среду обитания для животных и птиц, улучшает микроклимат и способствует очищению воздуха. Надеюсь, наши усилия принесут пользу будущим поколениям», — сообщила исполняющая обязанности главы Копанского сельского поселения Ейского района Елена Осауленко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.