В Таганроге школьники и педагоги собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

В Таганроге коллективы школы № 3 имени Юрия Гагарина и детского сада № 41 собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Педагоги и школьники выполнили просьбу бойцов из бригады РЦЗО, которая действует на Донецком направлении Волновахского района. Ребята передали строительные материалы, гвозди, шурупы, лопаты, бензопилу, затеняющие сети и другие необходимые вещи.
Дети порадовали военнослужащих своими письмами и поделками. А во время осенних каникул школьники вместе с учителями сшили простыни и наволочки для раненых бойцов в госпитале на Луганском направлении.
Собранную гуманитарную помощь передали таганрогскому «Союзу десантников» — организация доставит все в зону СВО и в госпитали.
