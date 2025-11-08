В Невском районе Санкт-Петербурга построили поликлинику

Поликлиника находится по адресу: Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, строение 1. Пятиэтажное здание общей площадью 8358,2 кв. м включает в себя два изолированных друг от друга структурных подразделения: взрослое — на 315 посещений в смену и детское — на 105. В детском отделении на первом этаже расположены регистратура, гардероб, комната вызовов врача на дом и страховой стол. Там также есть кабинет участковых врачей-педиатров, кабинет врача-инфекциониста с процедурной, два изолированных приемно-смотровых бокса с отдельными входами.