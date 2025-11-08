В Невском районе Санкт-Петербурга построили поликлинику

Новое амбулаторно-поликлиническое учреждение для взрослых и детей на 420 посещений в смену построили в Невском районе Санкт-Петербурга. Это позволит жителям получать качественную медицинскую помощь в шаговой доступности и будет способствовать достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по инвестициям.
Поликлиника находится по адресу: Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, строение 1. Пятиэтажное здание общей площадью 8358,2 кв. м включает в себя два изолированных друг от друга структурных подразделения: взрослое — на 315 посещений в смену и детское — на 105. В детском отделении на первом этаже расположены регистратура, гардероб, комната вызовов врача на дом и страховой стол. Там также есть кабинет участковых врачей-педиатров, кабинет врача-инфекциониста с процедурной, два изолированных приемно-смотровых бокса с отдельными входами.
На втором этаже разместились дневной стационар гастроэнтерологии и эндоскопии с палатой для отдыха после процедур, кабинет старшей медсестры, консультативно-диагностическое отделение с кабинетами врачей педиатров, оториноларинголога, травматолога-ортопеда/хирурга, эндокринолога, детского уролога. На третьем этаже будут работать кабинеты социального работника/психолога, офтальмолога, невролога, прививочный кабинет, кабинет лучевой и функциональной диагностики, включая ЭКГ. На четвертом этаже для маленьких пациентов организованы зал ЛФК, а также кабинеты физиотерапевтических процедур.
Во взрослом отделении на первом этаже есть регистратура, помещение для оформления больничных листов, комната приема для вызова врача на дом, кабинеты неотложной помощи и другие. На втором этаже сделали кабинеты невролога, уролога, хирурга, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, а также терапевтическое отделение с кабинетами терапевтов и ультразвуковой диагностики. Третий этаж занимают кабинеты гастроэнтеролога/эндоскописта, кардиолога/ревматолога, кабинеты лучевой и рентгенологической диагностики. На четвертом этаже расположились дневной стационар, комната отдыха после процедур, физиотерапевтические кабинеты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.