В Амурскую область за три года поступит 85 автобусов на экотопливе

«При федеральной поддержке жителей области обеспечат качественным транспортом, который не только повысит уровень комфорта и безопасности передвижения, но и улучшит экологическую обстановку. Первым автобусы на голубом топливе получит Свободный, так как здесь уже имеется необходимая для их работы газозаправочная инфраструктура. За два года автопарк общественного транспорта в городе будет полностью обновлен и переведен на газ», — рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлана Попова.