В Амурскую область за три года поступит 85 автобусов на экотопливе

Амурская область обновит автобусный парк в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и в ближайшие три года получит 85 новых единиц транспорта, большинство из них работают на экологически чистом газомоторном топливе. Об этом сообщили в правительстве региона.
«При федеральной поддержке жителей области обеспечат качественным транспортом, который не только повысит уровень комфорта и безопасности передвижения, но и улучшит экологическую обстановку. Первым автобусы на голубом топливе получит Свободный, так как здесь уже имеется необходимая для их работы газозаправочная инфраструктура. За два года автопарк общественного транспорта в городе будет полностью обновлен и переведен на газ», — рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Светлана Попова.
Свободный приобрел в этом году 18 единиц транспорта. Первая партия из 12 автобусов среднего класса марки «ПАЗ» уже прибывает в город, еще 6 больших марки «КАвЗ» поступят до конца года. После оформления документов и постановки на учет они выйдут на наиболее востребованные городские маршруты.
В 2026 году планируется закупка 40 автобусов для еще двух городов: Благовещенска и Белогорска. В 2027-м завершится обновление автопарка Благовещенска. Он пополнится 27 новыми транспортными средствами.
Особый акцент сделан на экологичности общественного транспорта. Из общего числа автобусов 78 будут оснащены двигателями, работающими на газовом топливе. Это является частью общей стратегии перехода регионов на экологически чистые виды топлива. Все автобусы оборудованы современными системами безопасности и удобствами для пассажиров, такими как кондиционер, камеры видеонаблюдения, система ГЛОНАСС и электронные табло маршрутов. Для удобства маломобильных граждан предусмотрены специальные механизмы посадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.