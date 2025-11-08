В Магаданской области в поселке Дебин открыли модельную библиотеку

Ожидается, что это учреждение станет точкой притяжения для жителей всех возрастов. Современное пространство библиотеки спроектировано с учетом высоких стандартов. В учреждении есть не только комфортные зоны для чтения и тихие уголки для индивидуальной работы, но и помещения для проведения лекций, мастер-классов, встреч с писателями. Библиотеку оснастили передовым оборудованием, обеспечили доступ посетителям к электронным ресурсам и мультимедийным технологиям. В заведении созданы яркие и уютные детские зоны, оборудованные интерактивными панелями и новыми изданиями.