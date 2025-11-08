В Магаданской области в поселке Дебин открыли модельную библиотеку

Обновленная модельная библиотека открылась 5 ноября в поселке городского типа Дебин в Ягоднинском округе Магаданской области. Ее модернизировали в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в отделе культуры администрации округа.
Ожидается, что это учреждение станет точкой притяжения для жителей всех возрастов. Современное пространство библиотеки спроектировано с учетом высоких стандартов. В учреждении есть не только комфортные зоны для чтения и тихие уголки для индивидуальной работы, но и помещения для проведения лекций, мастер-классов, встреч с писателями. Библиотеку оснастили передовым оборудованием, обеспечили доступ посетителям к электронным ресурсам и мультимедийным технологиям. В заведении созданы яркие и уютные детские зоны, оборудованные интерактивными панелями и новыми изданиями.
Отметим, что на протяжении многих лет библиотека служит центром культурной жизни, местом встреч и обмена знаниями. В ее стенах действует этноклуб «Иннамта», который популяризирует культурное наследие региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.