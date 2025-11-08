В КБР дети с редкими заболеваниями получили консультацию профессора

Событие прошло на базе республиканского детского клинического многопрофильного центра в Нальчике. Профессор Ирина Захарова, заведующая кафедрой педиатрии им. Г. Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России и президент Евразийской ассоциации педиатров и неонатологов, провела консультативный прием детей с редкими заболеваниями со всех районов республики. Она детально изучила истории болезни каждого ребенка, пообщалась с лечащими педиатрами и родителями маленьких пациентов. На месте решались вопросы госпитализации в федеральные центры, кому это было необходимо. Все дети получили рекомендации и назначения.