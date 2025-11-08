В КБР дети с редкими заболеваниями получили консультацию профессора

Более 30 ребят с редкими заболеваниями в Кабардино-Балкарской Республике получили консультацию профессора в детской больнице. Проведение подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Событие прошло на базе республиканского детского клинического многопрофильного центра в Нальчике. Профессор Ирина Захарова, заведующая кафедрой педиатрии им. Г. Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России и президент Евразийской ассоциации педиатров и неонатологов, провела консультативный прием детей с редкими заболеваниями со всех районов республики. Она детально изучила истории болезни каждого ребенка, пообщалась с лечащими педиатрами и родителями маленьких пациентов. На месте решались вопросы госпитализации в федеральные центры, кому это было необходимо. Все дети получили рекомендации и назначения.
Кроме того, был проведен детальный разбор сложных клинических случаев. Специалисты смогли обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются в своей практике, и получить рекомендации по дальнейшему лечению детей с орфанными заболеваниями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.