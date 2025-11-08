Омичи заняли 17 место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2025»

Семнадцатое место из пятидесяти участвующих команд заняли повара школьной столовой из Большереческого района. Омичи принимали участие в номинации «Лучшая столовая сельской школы».
В городе Гатчина Ленинградской области прошел V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая — 2025». Мероприятие состоялось в период с 28−30 октября и разделялось на две категории: «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы». В последней номинации попробовали свои силы повара из Такмыкской средней общеобразовательной школы Большереченского района.
Омичкам пришлось показывать свои способности и возможности в таких испытаниях, как тематический стол «Школьное питание 2.0», блиц-турнир «Три вопроса от родителей организаторам питания обучающихся», квест-практикум «Безопасный пищеблок» и индивидуальный конкурс школьных поваров «Кулинарный поединок». По итогу представительницам Омской области досталось 17 место.
А победителем стала команда поваров из Кикеринской СОШ (Ленинградская область), второе место досталось сотрудникам столовой Яренской средней школы (Архангельская область), тредье место оказалось у Тимирязевской средней общеобразовательной школы (Калининградская область). В десятку сильнейших попали наши соседи — МКОУ Ордынская СОШ № 2 из Новосибирской области. Сибирячки заняли по итогу конкурса десятое место.