Омичи заняли 17 место во всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2025»

В городе Гатчина Ленинградской области прошел V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая — 2025». Мероприятие состоялось в период с 28−30 октября и разделялось на две категории: «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы». В последней номинации попробовали свои силы повара из Такмыкской средней общеобразовательной школы Большереченского района.