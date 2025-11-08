Триумфальный столп по историческим наработкам возводят в Приморском районе

Триумфальный столп возводят на Приморском шоссе, который посвятят победе России в Северной войне 1700−1721 годов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем интервью на радио «Спутник». Памятный монумент будет представлять собой бронзовую колонну, установленную на гранитном основании. Венчать его будет статуя императора Петра I. Этот образ станет центральным элементом композиции и будет символизировать лидерство и решимость, которые помогли России одержать победу в войне.
— Идея создания монумента принадлежит самому Петру I. Император поручил выдающимся мастерам того времени — Бартоломео Растрелли и Андрею Нартову — создать гранитную летопись значимых событий Северной войны и его правления. Однако после смерти Петра I в 1725 году проект не был реализован, — рассказал Борис Пиотровский.
Эскизы и барельефы, выполненные до этого времени, стали основой для современных архитектурных чертежей. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил, что современные архитекторы используют исторические наработки для создания монумента.