Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Триумфальный столп по историческим наработкам возводят в Приморском районе

Памятник посвящен победе в Северной войне.

Источник: Лахта Центр

Триумфальный столп возводят на Приморском шоссе, который посвятят победе России в Северной войне 1700−1721 годов. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем интервью на радио «Спутник». Памятный монумент будет представлять собой бронзовую колонну, установленную на гранитном основании. Венчать его будет статуя императора Петра I. Этот образ станет центральным элементом композиции и будет символизировать лидерство и решимость, которые помогли России одержать победу в войне.

— Идея создания монумента принадлежит самому Петру I. Император поручил выдающимся мастерам того времени — Бартоломео Растрелли и Андрею Нартову — создать гранитную летопись значимых событий Северной войны и его правления. Однако после смерти Петра I в 1725 году проект не был реализован, — рассказал Борис Пиотровский.

Эскизы и барельефы, выполненные до этого времени, стали основой для современных архитектурных чертежей. Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил, что современные архитекторы используют исторические наработки для создания монумента.