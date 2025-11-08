В школе поселка Новый Торъял в Марий Эл открыли агротехнологический класс

Агротехнологический класс открыли по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в школе поселка Новый Торъял в Республике Марий Эл. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Для ребят это возможность прикоснуться к миру современного сельского хозяйства и сделать первые шаги к будущей профессии. Создание таких классов помогает укреплять связь между школой и агропредприятиями района. Класс оснащен современным оборудованием и учебными материалами. Это позволит детям изучать основы генетики, селекции растений и агроинженерии.
«Материальную помощь в оснащении класса оказало ведущее сельскохозяйственное предприятие района — сельскохозяйственная артель “Первое Мая”. Здесь ребята смогут не только получать теоретические знания, но и будут учиться применять их на практике. Такие инициативы помогают увидеть, что сельское хозяйство сегодня — это технологии, наука и большие возможности», — отметила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Людмила Смирнова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.