Власти Литвы хотят с Беларуси компенсацию за свое решение закрыть границу

Власти Литвы намерены взыскать с Беларуси компенсацию за понесенные перевозчиками убытки вследствие своего решения закрыть границу, пишет БелТА.
По словам советника премьер-министра Литвы Игнаса Добровольскаса, литовские власти призвали своих перевозчиков накопить информацию об убытках, понесенных после закрытия границы с Беларусью. При этом взыскать убытки литовская сторона намерена с Минска.
— При рассмотрении правовых возможностей убытки перевозчиков могут быть взысканы с Беларуси или контролируемых ею активов, — подчеркнул советник литовского премьера.
Напомним, с 29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Беларусью.
