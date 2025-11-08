Ричмонд
Власти Литвы хотят с Беларуси компенсацию за свое решение закрыть границу

Литва думает потребовать у Беларуси компенсацию за последствия своего решения закрыть границу.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы намерены взыскать с Беларуси компенсацию за понесенные перевозчиками убытки вследствие своего решения закрыть границу, пишет БелТА.

По словам советника премьер-министра Литвы Игнаса Добровольскаса, литовские власти призвали своих перевозчиков накопить информацию об убытках, понесенных после закрытия границы с Беларусью. При этом взыскать убытки литовская сторона намерена с Минска.

— При рассмотрении правовых возможностей убытки перевозчиков могут быть взысканы с Беларуси или контролируемых ею активов, — подчеркнул советник литовского премьера.

Напомним, с 29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Беларусью.

И уже известно, что Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью. При этом Литва допустила открытие границы с Беларусью, но при одном условии.

Ранее МИД Беларуси озвучил для Литвы простое решение по ситуации с грузовиками на границе.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как действовать белорусским пограничникам на границе с Литвой.

Еще Польша развертывает американские системы против БПЛА на границе с Беларусью.

