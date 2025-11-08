В Орске прошел мастер-класс по подаче резюме на портале «Работа России»

Мастер-класс, посвященный эффективной подаче резюме на портале «Работа России», прошел в кадровом центре Орска. Служба занятости помогает образовательным организациям в успешном трудоустройстве выпускников в ходе реализации национального проекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области.
Участниками встречи стали студенты Орского торгово-технологического техникума, которые готовятся к выходу на рынок труда и активно ищут возможности для стажировки и трудоустройства. Кадровый консультант подробно рассказала им о возможностях портала, его эффективном использовании для поиска работы. В ходе практической части занятия ребята учились проводить самопрезентацию.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.