Аграрии Башкирии установили рекорд по сбору масличных культур

В республике впервые собрали миллион тонн масличных.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником, отметив значительные достижения аграриев региона. По его словам, благодаря высокому профессионализму работников агропромышленного комплекса республика сохраняет статус одного из ведущих аграрных субъектов России.

Хабиров сообщил, что в текущем году, несмотря на различные сложности, сельхозпроизводителям удалось получить урожай более 3,8 миллиона тонн зерна, 2 миллионов тонн сахарной свёклы и около миллиона тонн масличных культур. Такой объем сбора масличных стал рекордным за всю историю региона.

Глава республики также подчеркнул, что Башкирия продолжает занимать лидирующие позиции в сфере животноводства, обеспечивая сельхозпродукцией не только собственные нужды, но и поставляя ее в другие регионы страны.

