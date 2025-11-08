Аграрии Башкирии установили рекорд по сбору масличных культур

Хабиров сообщил, что в текущем году, несмотря на различные сложности, сельхозпроизводителям удалось получить урожай более 3,8 миллиона тонн зерна, 2 миллионов тонн сахарной свёклы и около миллиона тонн масличных культур. Такой объем сбора масличных стал рекордным за всю историю региона.