В Сургутском районе ХМАО выберут «Читателя года — 2025»

Конкурс традиционно выявляет по итогам года самых преданных книголюбов, читающие семьи и классы. Отправить заявку на участие можно до 9 ноября включительно. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап продлится до 9 ноября и включает в себя подачу и регистрацию заявки в библиотеке своего поселения. Участвовать могут как сами читатели, так и их законные представители. Библиотеки определят лучших в своих номинациях и передадут данные в оргкомитет 10 ноября.