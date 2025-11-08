В Сургутском районе ХМАО выберут «Читателя года — 2025»

Прием заявок на участие в конкурсе «Читатель года — 2025» завершается в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Мероприятие способствует достижению целей и задач национального проекта «Семья», сообщили в районной администрации.
Конкурс традиционно выявляет по итогам года самых преданных книголюбов, читающие семьи и классы. Отправить заявку на участие можно до 9 ноября включительно. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап продлится до 9 ноября и включает в себя подачу и регистрацию заявки в библиотеке своего поселения. Участвовать могут как сами читатели, так и их законные представители. Библиотеки определят лучших в своих номинациях и передадут данные в оргкомитет 10 ноября.
Второй этап пройдет с 10 по 30 ноября. Оргкомитет выберет абсолютных победителей среди всех поселений. Оценивать будут по единым критериям для всех участников. В начале декабря состоится торжественное награждение лучших читателей.
Предусмотрено несколько номинаций. Например, «Читатель года» в возрастных категориях: дети до 14 лет, молодежь от 15 до 35 лет и читатели от 35 лет и старше. Также есть номинации «Активный читатель», «Читатель ЛитРес: Библиотека», «Читающий класс» и «Читающая семья».
По итогам прошлого года абсолютной рекордсменкой среди читающих жителей Сургутского района стала Валентина Фоменко из поселка Барсово. Она прочитала за год около 800 книг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.