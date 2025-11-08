Ричмонд
В Болгарии призвали обеспечить работу НПЗ «Лукойл»

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выразила обеспокоенность по поводу функционирования нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас», подчеркнув необходимость обеспечения его стабильной работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-президента.

Источник: Газета.Ру

«В случае потери НПЗ в Бургасе Болгария окажется в исключительно трудной ситуации. Необходимо обеспечить безопасность поставок и возможность для переработки и производства нефтяных продуктов», — подчеркнула Йотова, добавив, что завод является структурно-определяющим предприятием, которое имеет важное значение не только для Болгарии, но и для всего региона.

По ее словам, на заводе работают тысячи людей.

Заявление было сделано на фоне трудностей, с которыми столкнулась компания «Лукойл» в Болгарии после введения санкций со стороны США. Йотова указала на упущенное время со стороны правительства Болгарии, которое, по ее мнению, не смогло своевременно отреагировать на возникшую ситуацию.

