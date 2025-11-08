В Болгарии призвали обеспечить работу НПЗ «Лукойл»

«В случае потери НПЗ в Бургасе Болгария окажется в исключительно трудной ситуации. Необходимо обеспечить безопасность поставок и возможность для переработки и производства нефтяных продуктов», — подчеркнула Йотова, добавив, что завод является структурно-определяющим предприятием, которое имеет важное значение не только для Болгарии, но и для всего региона.
По ее словам, на заводе работают тысячи людей.
Заявление было сделано на фоне трудностей, с которыми столкнулась компания «Лукойл» в Болгарии после введения санкций со стороны США. Йотова указала на упущенное время со стороны правительства Болгарии, которое, по ее мнению, не смогло своевременно отреагировать на возникшую ситуацию.