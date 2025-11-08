Пять гандболисток «Ростов-Дона» вошли в состав сборной России

Сразу пять гандболисток клуба «Ростов-Дон» вошли в состав сборной России. В «Новогорске» тренируются Анастасия Рябцева, Анастасия Казьменко, Екатерина Зеленкова, Юлия Бабенко и Дарья Стаценко. Об этом рассказали в Telegram-канале команды.