Пять гандболисток «Ростов-Дона» вошли в состав сборной России

Игроки «Ростов-Дона» тренируются с национальной командой в «Новогорске».

Источник: Комсомольская правда

Сразу пять гандболисток клуба «Ростов-Дон» вошли в состав сборной России. В «Новогорске» тренируются Анастасия Рябцева, Анастасия Казьменко, Екатерина Зеленкова, Юлия Бабенко и Дарья Стаценко. Об этом рассказали в Telegram-канале команды.

Тренировочные сборы проходят с 17 по 24 ноября. Впереди — неделя работы, разборов и совместных тренировок.

Напомним, этим летом состав донской команды усилила вратарь сборной России Анастасия Рябцева — чемпионка страны и серебряный призер Кубка России, ранее выступавшая за «Астраханочку».

Болельщики желают девушкам удачи, ярких тренировок и новых побед!

