В лагере «Сосенка» в Татарстане прошла профильная смена Движения первых

Профильная смена Движения первых прошла с 28 октября по 3 ноября на базе лагеря «Сосенка» в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в исполнительном комитете города Кукмор.
Мероприятие объединило 160 ребят из разных районов. Профильная смена помогла ребятам почувствовать важность командной работы и взаимоподдержки. Каждый участник смог раскрыть свои таланты и умения, попробовать себя в разных направлениях Движения. Дети приняли участие в интеллектуальных конкурсах, спортивных состязаниях и театральных постановках.
«Эта смена позволила нашим воспитанникам поближе познакомиться с Движением, приобрести новые полезные навыки, обрести друзей и укрепить уверенность в собственных силах», — рассказала начальник смены Гузель Шакирова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.