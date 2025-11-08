Ричмонд
МИД прорабатывает поручение Путина с Совбеза 5 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МИД России принял к исполнению поручение президента России Владимира Путина с заседания Совета безопасности 5 ноября, оно находится в работе. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: МИД РФ

Путин на упомянутом заседании поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

«Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована», — отметил министр.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
