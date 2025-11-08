Ричмонд
В Крыму улучшили дорогу до границы с Херсонской областью

Самый длинный участок трассы уже введен в эксплуатацию.

Три участка автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью отремонтировали в Крыму. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.

Самый длинный участок протяженностью 11,1 км уже введен в эксплуатацию. Два других отрезка суммарной длиной около 11,5 км полностью готовы. Сейчас ведется подготовка документов для ввода объектов в эксплуатацию. Процесс ремонта дороги был комплексным. Сначала с помощью тяжелой техники специалисты убрали старое, изношенное дорожное покрытие, а затем уложили новое асфальтобетонное полотно.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.