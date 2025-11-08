В Крыму улучшили дорогу до границы с Херсонской областью

Самый длинный участок протяженностью 11,1 км уже введен в эксплуатацию. Два других отрезка суммарной длиной около 11,5 км полностью готовы. Сейчас ведется подготовка документов для ввода объектов в эксплуатацию. Процесс ремонта дороги был комплексным. Сначала с помощью тяжелой техники специалисты убрали старое, изношенное дорожное покрытие, а затем уложили новое асфальтобетонное полотно.