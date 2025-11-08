В Крыму улучшили дорогу до границы с Херсонской областью

Три участка автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью отремонтировали в Крыму. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Самый длинный участок протяженностью 11,1 км уже введен в эксплуатацию. Два других отрезка суммарной длиной около 11,5 км полностью готовы. Сейчас ведется подготовка документов для ввода объектов в эксплуатацию. Процесс ремонта дороги был комплексным. Сначала с помощью тяжелой техники специалисты убрали старое, изношенное дорожное покрытие, а затем уложили новое асфальтобетонное полотно.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.