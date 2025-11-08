Ричмонд
В райбольнице под Воронежем впервые поставили имплант в сердце

В Боброве это первая операция такого уровня.

Источник: ВОКБ №1

В Бобровской райбольнице провели первую в регионе имплантацию кардиостимулятора. Местным врачам помогали специалисты Воронежской облбольницы № 1 Сергей Ковалев и Алексей Иваненков. Операция по коррекции патологии у женщины, страдающей полной поперечной блокадой сердца и приступами потери сознания, прошла 1 ноября.

— Пациентке имплантировали однокамерный частотно-адаптивный стимулятор — специальное устройство, стимулирующее сокращения в одной из камер сердца: предсердии или желудочке. В условиях кардиохирургического центра ВОКБ № 1 эта операция считается рутинной и выполняется около 600 раз в год, а для районов Воронежской области это первое подобное вмешательство, — сообщили в ВОКБ № 1.