В райбольнице под Воронежем впервые поставили имплант в сердце

— Пациентке имплантировали однокамерный частотно-адаптивный стимулятор — специальное устройство, стимулирующее сокращения в одной из камер сердца: предсердии или желудочке. В условиях кардиохирургического центра ВОКБ № 1 эта операция считается рутинной и выполняется около 600 раз в год, а для районов Воронежской области это первое подобное вмешательство, — сообщили в ВОКБ № 1.