Жители Русской Мамайки возмутились козьей фермой возле кладбища

Хозяева фермы утверждают, что территория кладбища является их вторым участком, а основной участок, где они проживают вместе с козами, был приобретён у частного лица. Однако соседи жалуются на наличие козьих голов и шкур, которые периодически появляются на улице, так как владельцы животных убивают их на своей территории.