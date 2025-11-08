Ричмонд
Жители Русской Мамайки возмутились козьей фермой возле кладбища

В деле разбирается полиция.

Источник: Югополис

Жители села Русская Мамайка в Хостинском районе Сочи пожаловались на соседей, которые организовали козью ферму рядом с кладбищем. Об этом пишет интернет-портал «Кубань 24». По словам местных жителей, в летний период попасть на погост становится практически невозможно из-за многочисленных коз.

Хозяева фермы утверждают, что территория кладбища является их вторым участком, а основной участок, где они проживают вместе с козами, был приобретён у частного лица. Однако соседи жалуются на наличие козьих голов и шкур, которые периодически появляются на улице, так как владельцы животных убивают их на своей территории.

В ответ на обращения местных жителей в администрацию Хостинского района о законности размещения земельных участков власти выявили признаки самоуправства. Региональный департамент ветеринарии Краснодарского края уже выписал предписание владельцам коз, которые были привлечены к административной ответственности.

На данный момент дальнейшее развитие ситуации остаётся неопределённым. Местные жители сообщают, что все попытки наладить диалог с владельцами животных заканчиваются угрозами физической расправы, а на людей выпускают алабая.