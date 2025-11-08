На Дону в лесничестве высадили 10 тысяч сеянцев сосны

Активисты высадили 10 тыс. деревьев на территории Михайловского участкового лесничества в Ростовской области. Мероприятие организовали в рамках акции «Сохраним лес», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
В акции приняли участие представители госорганов, а также волонтеры и добровольцы. Они высадили сеянцы сосны обыкновенной. Работы велись на территории, общая площадь которой составила 2 га.
Отметим, что осенняя акция стартовала на землях лесного фонда 7 октября. На территории Ремонтенского лесничества высажено 20 вязов и акаций. Центральное мероприятие акции прошло на территории Тарасовского района в рамках областного Дня древонасаждений. На землях Митякинского участкового лесничества высадили 60 деревьев, включая клен, березу и акацию.
«Учитывая то, что Ростовская область — малолесный регион, такие инициативы очень важны для нас. Каждый сеянец — это вклад в экологическое благополучие нашего края и будущее следующих поколений», — подчеркнул заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.