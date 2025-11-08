Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине остановили все государственные ТЭС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Все государственные ТЭС Украины в настоящий момент остановлены. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила госкомпания «Центрэнерго».

Источник: Reuters

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в сообщении.

Причиной этого в компании назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.