На Украине остановили все государственные ТЭС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Все государственные ТЭС Украины в настоящий момент остановлены. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила госкомпания «Центрэнерго».
«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в сообщении.
Причиной этого в компании назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.